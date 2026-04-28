Concert de classe de piano Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres
Concert de classe de piano Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres lundi 29 juin 2026.
Istres
Concert de classe de piano
Lundi 29 juin 2026 à partir de 18h30. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:30:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Concert de classe à l’auditorium du conservatoire
.
Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30
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English :
Class concert at the conservatory auditorium
L’événement Concert de classe de piano Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres
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