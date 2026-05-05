Toro piscine au Palio Espace festif le Palio Istres
Toro piscine au Palio Espace festif le Palio Istres samedi 4 juillet 2026.
Istres
Toro piscine au Palio
Samedi 4 juillet 2026 à partir de 21h30.
Samedi 11 juillet 2026 à partir de 21h30.
Samedi 18 juillet 2026 à partir de 21h30.
Samedi 25 juillet 2026 à partir de 21h30.
Samedi 1er août 2026 à partir de 21h30.
Samedi 8 août 2026 à partir de 21h30.
Samedi 15 août 2026 à partir de 21h30. Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15
Toro piscine organisé par le Club Taurin d’Istres aux arènes du Palio. Du rire, de la joie, de la bonne humeur à consommer sans modération !
Le jeu consiste à attirer la vachette dans la piscine est disposée au centre de l’arène. Le gagnant reçoit une prime symbolique .
Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 88 45 38
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English :
Toro piscine organized by the Club Taurin d’Istres at the Palio arena. Laughter, joy and good humor to be enjoyed without moderation!
L’événement Toro piscine au Palio Istres a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme d’Istres
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