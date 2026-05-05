Toro piscine au Palio Espace festif le Palio Istres

Istres

Toro piscine au Palio

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 21h30.

Samedi 11 juillet 2026 à partir de 21h30.

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 21h30.

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 21h30.

Samedi 1er août 2026 à partir de 21h30.

Samedi 8 août 2026 à partir de 21h30.

Samedi 15 août 2026 à partir de 21h30. Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15

Toro piscine organisé par le Club Taurin d’Istres aux arènes du Palio. Du rire, de la joie, de la bonne humeur à consommer sans modération !

Le jeu consiste à attirer la vachette dans la piscine est disposée au centre de l’arène. Le gagnant reçoit une prime symbolique .

Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 88 45 38

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English :

Toro piscine organized by the Club Taurin d’Istres at the Palio arena. Laughter, joy and good humor to be enjoyed without moderation!

L’événement Toro piscine au Palio Istres a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme d’Istres