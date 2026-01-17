Expérimentation ou renforcement de la pratique de l’aquarelle, dessin et peinture Château des Baumes Istres

Istres

Expérimentation ou renforcement de la pratique de l’aquarelle, dessin et peinture

Samedi 4 juillet 2026 de 10h à 17h. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Journée dédiée à l’aquarelle, au dessin et à la peinture au Château des Baumes à Istres avec Laurent Meert. Expérimentation ou perfectionnement de la pratique dans un cadre propice à la création. Matériel personnel à prévoir.

Profitez d’une journée de pratique artistique au Château des Baumes à Istres autour de l’aquarelle, du dessin et de la peinture. Cette rencontre s’adresse aussi bien aux personnes souhaitant expérimenter qu’à celles désirant renforcer leur pratique.



Les participants peuvent apporter leur matériel personnel palettes, crayons aquarellables, carnet et nécessaire de peinture. Des tables et des chaises sont mises à disposition sur place. Possibilité de prêt de chevalet sur demande au 04 13 29 50 83.



Rendez-vous à 10h au Château des Baumes. Fin prévue entre 17h et 18h. Parking privé sur place et repas tiré du sac. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 50 83 reservation.mediation@istres.fr

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English :

A day dedicated to watercolor, drawing and painting at the Château des Baumes in Istres with Laurent Meert. Experiment or perfect your practice in a setting conducive to creation. Personal equipment required.

L’événement Expérimentation ou renforcement de la pratique de l’aquarelle, dessin et peinture Istres a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Istres