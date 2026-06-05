Conférence Découverte de l’Astronomie Chemin De Saint Etienne Istres

Istres

Conférence Découverte de l’Astronomie

Mardi 7 juillet 2026 de 18h à 19h30. Chemin De Saint Etienne Chapelle Saint-Etienne Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07

L’été, le théâtre de verdure de la Chapelle Saint-Étienne, sur la colline du même nom, est un lieu propice pour avoir la tête dans les étoiles . Amandine Milic abordera les thèmes qui touchent aux étoiles, planètes et aventure spatiale !

Avec des explications simples, claires et accessibles à tous. .

Chemin De Saint Etienne Chapelle Saint-Etienne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

In summer, the green theater at Chapelle Saint-Étienne, on the hill of the same name, is the perfect place to get your head in the stars . Amandine Milic will be talking about the stars, planets and space adventure!

L’événement Conférence Découverte de l’Astronomie Istres a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme d’Istres