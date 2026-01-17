Fêtes votives d’Entressen Place Louis Blagiaire Istres
Fêtes votives d’Entressen Place Louis Blagiaire Istres vendredi 3 juillet 2026.
Istres
Fêtes votives d’Entressen
Du vendredi 3 au lundi 6 juillet 2026. Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-03
Durant les fêtes d’Entressen, c’est tout un village qui s’ambiance pendant tout un week-end concerts, animations, abrivado, course camarguaise, restauration…
Tous les soirs, buvette et restauration assurées par le comité des fêtes à partir de 19h.
– Vendredi 3 juillet –> 21h30 Soirée mousse animée par DJ MOJ
– Samedi 4 juillet –> 21h30 Bal spectacle avec l’orchestre NEWZIK
– Dimanche 5 juillet –> 20h30 Concert avec le groupe A-LIVE MUSIC Best of Pop Rock funk 80’s/90’s
– Lundi 6 juillet –> 20h30 Bal spectacle avec l’orchestre AMOXYS LIVE. .
Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 37 56 16
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English :
During the Entressen Festival, the whole village comes alive for an entire weekend with concerts, entertainment, abrivado, Camargue races, food and more.
L’événement Fêtes votives d’Entressen Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres
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