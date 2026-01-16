Vieilles guimbardes vieilles bécanes La Grange Entressen Istres
Vieilles guimbardes vieilles bécanes La Grange Entressen Istres dimanche 7 juin 2026.
Istres
Vieilles guimbardes vieilles bécanes
Dimanche 7 juin 2026 de 10h à 17h30. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Vieilles Guimbardes Vieilles Bécanes revient pour une 14ème édition spéciale rallye
Au programme
– Exposition autos/motos vintages et autres…
– Concert rock
– Animations
– Buvette et restauration .
La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 06 59 19 74
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English :
Exhibition of old motorcycles and cars, concert, various events…
L’événement Vieilles guimbardes vieilles bécanes Istres a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Istres
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