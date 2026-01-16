Vieilles guimbardes vieilles bécanes La Grange Entressen Istres

Istres

Vieilles guimbardes vieilles bécanes

Dimanche 7 juin 2026 de 10h à 17h30. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Vieilles Guimbardes Vieilles Bécanes revient pour une 14ème édition spéciale rallye

Au programme



– Exposition autos/motos vintages et autres…

– Concert rock

– Animations

– Buvette et restauration .

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 06 59 19 74

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English :

Exhibition of old motorcycles and cars, concert, various events…

L’événement Vieilles guimbardes vieilles bécanes Istres a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Istres