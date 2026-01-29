Réunion de prévention à la sécurité routière Espace Pluriel Jeunes Istres

Réunion de prévention à la sécurité routière

Mercredi 25 février 2026.

Samedi 21 mars 2026. Espace Pluriel Jeunes 16 Place Champollion Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-02-25 2026-03-21

Une rencontre dédiée à la sensibilisation des jeunes aux dangers de la route et aux bons réflexes à adopter, dispensé par un professionnel d’Addiction France.

.

Espace Pluriel Jeunes 16 Place Champollion Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 25 19 contact@epj.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A meeting dedicated to raising young people’s awareness of the dangers of the road and the right reflexes to adopt, led by a professional from Addiction France.

L’événement Réunion de prévention à la sécurité routière Istres a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme d’Istres