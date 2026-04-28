Fête de la Saint Jean Colline Saint-Etienne Istres
Fête de la Saint Jean Colline Saint-Etienne Istres mardi 23 juin 2026.
Istres
Fête de la Saint Jean
Mardi 23 juin 2026 à partir de 18h. Colline Saint-Etienne Chemin de Saint-Etienne Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Fête de la Saint Jean sur la colline Saint Etienne à la chapelle Saint Michel
.
Colline Saint-Etienne Chemin de Saint-Etienne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 49 35 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saint John’s Day on Saint Etienne hill at Saint Michel chapel
L’événement Fête de la Saint Jean Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres
À voir aussi à Istres (Bouches-du-Rhône)
- Conférence Histoire du profilage Château des Baumes Istres 5 mai 2026
- QUI-VIVE ! Irruption électrique dans le champ des musiques baroques Route De Fos RN 569 Istres 6 mai 2026
- Découverte des plantes comestibles et médicinales sur la colline st-Étienne Parking des chasseurs Istres 7 mai 2026
- Stage de yoga ouverture des Chakras Maison de la Danse Istres 8 mai 2026
- Journée Portes Ouvertes 25e Régiment du Génie de l’Air Chemin des Bellons Istres 9 mai 2026