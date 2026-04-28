Fête de la Saint Jean Colline Saint-Etienne Istres

Istres

Fête de la Saint Jean

Mardi 23 juin 2026 à partir de 18h. Colline Saint-Etienne Chemin de Saint-Etienne Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Fête de la Saint Jean sur la colline Saint Etienne à la chapelle Saint Michel

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Colline Saint-Etienne Chemin de Saint-Etienne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 49 35 22

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English :

Saint John’s Day on Saint Etienne hill at Saint Michel chapel

L’événement Fête de la Saint Jean Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres