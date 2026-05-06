Scènes d’été : Fête du Conservatoire ! Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

Istres

Scènes d’été : Fête du Conservatoire !

Mercredi 24 juin 2026 de 14h à 19h. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 19:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Concerts, spectacles et ateliers d’initiation par les élèves et les enseignants. Lancement des inscriptions 2026-2027

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Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30

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English :

Concerts, performances and introductory workshops by students and teachers. Registration launched for 2026-2027

L’événement Scènes d’été : Fête du Conservatoire ! Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres