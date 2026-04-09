Concert « de la Passion à la Résurrection » Église Saint-Médard PARIS
Concert « de la Passion à la Résurrection » Église Saint-Médard PARIS samedi 11 avril 2026.
Laissez-vous toucher par un moment hors du temps grâce aux œuvres de Bach, Rossini, Palestrina, Gjeilo, Schubert, Monteverdi ou encore Buxtehude. Participation libre.
Direction : Nicolas Lhoste
L’ensemble vocal Alma Voce vous invite à un voyage musical vibrant, de la Passion à la Résurrection.
Le samedi 11 avril 2026
de 20h30 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T23:30:00+02:00
fin : 2026-04-12T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T20:30:00+02:00_2026-04-11T21:30:00+02:00
Église Saint-Médard 141 rue Mouffetard 75005 PARIS
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