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Concert « de la Passion à la Résurrection » Église Saint-Médard PARIS

Concert « de la Passion à la Résurrection » Église Saint-Médard PARIS

Concert « de la Passion à la Résurrection » Église Saint-Médard PARIS samedi 11 avril 2026.

Lieu : Église Saint-Médard

Adresse : 141 rue Mouffetard

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Laissez-vous toucher par un moment hors du temps grâce aux œuvres de Bach, Rossini, Palestrina, Gjeilo, Schubert, Monteverdi ou encore Buxtehude. Participation libre.

Direction : Nicolas Lhoste

L’ensemble vocal Alma Voce vous invite à un voyage musical vibrant, de la Passion à la Résurrection.
Le samedi 11 avril 2026
de 20h30 à 21h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T23:30:00+02:00
fin : 2026-04-12T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T20:30:00+02:00_2026-04-11T21:30:00+02:00

Église Saint-Médard 141 rue Mouffetard  75005 PARIS


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