Laissez-vous toucher par un moment hors du temps grâce aux œuvres de Bach, Rossini, Palestrina, Gjeilo, Schubert, Monteverdi ou encore Buxtehude. Participation libre.

Direction : Nicolas Lhoste

L’ensemble vocal Alma Voce vous invite à un voyage musical vibrant, de la Passion à la Résurrection.

Le samedi 11 avril 2026

de 20h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T20:30:00+02:00_2026-04-11T21:30:00+02:00

Église Saint-Médard 141 rue Mouffetard 75005 PARIS



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