Concert de la Sainte Cécile à Beaufort-en-Vallée Salle des Plantagenets Beaufort-en-Anjou
dimanche 22 novembre 2026 · Salle des Plantagenets · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Concert de la Sainte Cécile à Beaufort-en-Vallée
Salle des Plantagenets Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 16:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Concert de la Sainte Cécile à Baugé
Orchestre d’Harmonie de Beaufort-en-Anjou
Direction Anthony LANGEREAU
Pour ses concerts de Sainte Cécile 2026, l’Orchestre d’Harmonie de Beaufort-en-Anjou a choisi de vous faire voyager dans des contrées aux influences sonores multiples. De la musique hispanique aux sonorités celtiques, en passant par des influences perses ou klezmer, les musiciens enchanteront vos oreilles des intonations des quatre coins du monde. Ce voyage prendra une coloration inhabituelle grâce au violon de Stéphane Tesnier (professeur à l’école de musique Baugeois-Vallée). Ce dernier interprétera en soliste avec l’orchestre The Song of the Sea de John Glenesk Mortimer et le concerto de l’Adieux de Georges Delerue.
Nous vous attendons nombreux pour vivre ensemble ce voyage aux COULEURS D’AILLEURS .
Réservation conseillée .
Salle des Plantagenets Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 18 07
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English :
Concert of Saint Cecilia in Baugé
L’événement Concert de la Sainte Cécile à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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