Concert de la Saline Royale Academy Saline royale Arc-et-Senans
mercredi 21 octobre 2026 · Saline royale · Arc-et-Senans
Informations pratiques
Arc-et-Senans
Concert de la Saline Royale Academy
Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Tarif : 0 – 0 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 18:00:00
fin : 2026-10-24 19:00:00
Date(s) :
2026-10-21
La Saline royale Academy forme les meilleurs musiciens de demain, issus du monde entier. Dans les studios d’enregistrement de la Saline royale, pensés pour perfectionner leur art et révéler leur talent, ces jeunes virtuoses réalisent leur rêve, accompagnés lors de masterclass par des professeur(e)s de renommée internationale.
Les jeunes talents et professeurs de la Saline royale Academy sont de retour pour vous offrir des moments musicaux enchanteurs.
Du mercredi 21 octobre au vendredi 23 octobre 2026 à 18h00: Concerts des jeunes talents
Accès gratuit sur réservation.
Samedi 24 octobre à 17h00: Concert final de l’académie d’automne
Concerts payants sur réservation, en placement libre.
Les professeurs de ces académies: avec le pianiste Fabrizio Chiovetta et le violoniste Philippe Graffin. .
Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com
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English : Concert de la Saline Royale Academy
L’événement Concert de la Saline Royale Academy Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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