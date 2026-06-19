Dégustations de Vins du Jura Fruitière Vinicole d’Arbois Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

Dégustations de Vins du Jura

Fruitière Vinicole d’Arbois 37 Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:30:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-25 2026-06-26 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-26 2026-07-29 2026-07-30

Valérie vous fera découvrir les merveilles des vins du Jura lors de cette dégustation dans cette petite annexe de la Fruitière d’Arbois à Arc-et-Senans! Elle vous parlera avec passion et sourire des procédés de vinification des 5 à 6 vins qu’elle vous présentera tout en savourant un produit du terroir incontournable le comté ! Un vin jaune et un macvin seront à l’honneur de ce petit moment convivial. Possibilité d’achat de produits après la dégustation (comté, morbier, vins). Idéal avant ou après la visite de la Saline royale. .

Fruitière Vinicole d’Arbois 37 Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Dégustations de Vins du Jura

L’événement Dégustations de Vins du Jura Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON