Concert de Lanomie à la librairie Bonny & Read Argentat-sur-Dordogne
Concert de Lanomie à la librairie Bonny & Read Argentat-sur-Dordogne vendredi 12 juin 2026.
Argentat-sur-Dordogne
Concert de Lanomie à la librairie Bonny & Read
2 Rue du Teil Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:45:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Lanomie est une artiste interprète franco-allemande aux influences soul, reggae et folk. Inspirée par ses voyages et sa vision du monde, elle propose un univers musical mêlant reggae, soul, hip-hop et musiques traditionnelles ouest-africaines. Son répertoire invite au partage à travers une expérience musicale sincère et émouvante. .
2 Rue du Teil Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 63
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English : Concert de Lanomie à la librairie Bonny & Read
L’événement Concert de Lanomie à la librairie Bonny & Read Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-05 par Corrèze Tourisme
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