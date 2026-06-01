Concert de Lanomie à la librairie Bonny & Read Argentat-sur-Dordogne vendredi 12 juin 2026.

Argentat-sur-Dordogne

Concert de Lanomie à la librairie Bonny & Read

2 Rue du Teil Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:45:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Lanomie est une artiste interprète franco-allemande aux influences soul, reggae et folk. Inspirée par ses voyages et sa vision du monde, elle propose un univers musical mêlant reggae, soul, hip-hop et musiques traditionnelles ouest-africaines. Son répertoire invite au partage à travers une expérience musicale sincère et émouvante. .

2 Rue du Teil Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 63

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English : Concert de Lanomie à la librairie Bonny & Read

L’événement Concert de Lanomie à la librairie Bonny & Read Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-05 par Corrèze Tourisme