Concert de l’Echo des Muses Place Mgr Berteaud Tulle
Concert de l’Echo des Muses Place Mgr Berteaud Tulle dimanche 5 juillet 2026.
Tulle
Concert de l’Echo des Muses
Place Mgr Berteaud Cloître Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Concert de l’ensemble vocal l’Echo des Muses dans le cloître, avec Quentin du Verdier à l’orgue, en compagnie d’artistes musiciens et danseurs reconnus donnent à écouter la musique de Bach, Vivaldi, Pergolesse suivie de vagabondages musicaux avec Marco Di Firenze entre Italie et France durant la période Renaissance Sur réservation .
Place Mgr Berteaud Cloître Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 48 95 83 tudou.agnes@orange.fr
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English : Concert de l’Echo des Muses
L’événement Concert de l’Echo des Muses Tulle a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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