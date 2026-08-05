Concert de l’école de musique de Baugeois-Vallée à Beaufort-en-Vallée Musée Joseph Denais Beaufort-en-Anjou
samedi 17 octobre 2026 · Musée Joseph Denais · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Concert de l’école de musique de Baugeois-Vallée à Beaufort-en-Vallée
Musée Joseph Denais Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 17:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Concert de l’école de musique de Baugeois-Vallée à Beaufort-en-Vallée
Venez applaudir les musiciens et musiciennes en herbe de l’école de musique de baugeois vallée pour un concert avec les classes de flûtes et de piano. .
Musée Joseph Denais Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87 info@3museesinsolitesenanjou.com
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English :
Concert by the Baugeois-Vallée Music School in Beaufort-en-Vallée
L’événement Concert de l’école de musique de Baugeois-Vallée à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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