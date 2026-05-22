Concert de l’Ensemble des Trompettes de Lorraine et Augustin Prudhomme Troyes

Troyes

Concert de l’Ensemble des Trompettes de Lorraine et Augustin Prudhomme

Cathédrale de Troyes Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le 5 juin, la cathédrale de Troyes accueillera un concert exceptionnel en faveur de la restauration de son grand orgue. Cette soirée musicale réunira les Trompettes de Lorraine et Augustin Prudhomme, organiste titulaire de la cathédrale, dans un dialogue rare entre les cuivres et l’orgue. Une rencontre sonore puissante et nuancée, qui révèle toute la richesse de l’orgue, instrument capable à lui seul d’accompagner, soutenir et sublimer les timbres éclatants des trompettes.



Créé par des professeurs de trompette des conservatoires et écoles de musique de Lorraine, l’ensemble professionnel des Trompettes de Lorraine propose des concerts chaleureux et contrastés autour d’un répertoire éclectique, de Haendel à Tchaïkovski. Jouant sur toute la palette sonore de la famille des trompettes — piccolo, bugle, sourdines — les musiciens offrent une expérience musicale vivante et accessible.



À leurs côtés, Augustin Prudhomme, titulaire du grand orgue de la cathédrale depuis 2019, apportera toute sa sensibilité d’interprète et sa profonde connaissance de l’instrument. Formé dès l’enfance à l’orgue et passionné par la facture instrumentale, il mène depuis de nombreuses années une carrière de concertiste en France et en Europe, tout en faisant vivre le grand orgue troyen au quotidien.



Ce concert est gratuit et ouvert à tous. Nous comptons sur vous pour accompagner de votre présence et de vos dons, la grande restauration de l’orgue de la cathédrale de Troyes en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Nous avons besoin de vous ! .

Cathédrale de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de l’Ensemble des Trompettes de Lorraine et Augustin Prudhomme Troyes a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne