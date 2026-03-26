Visite guidée Les jardins du XIXe siècle

Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Cette promenade invite les visiteurs à parcourir trois espaces emblématiques le jardin du Rocher, le jardin de la Vallée Suisse et le jardin du Beffroi témoins de l’évolution de l’aménagement paysager au XIXᵉ siècle.



Au fil de la visite, le guide évoquera leur histoire, leur transformation au cœur de la ville et la richesse botanique de chaque lieu.



Gratuit Sur réservation (places limitées) .

Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70

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English :

L’événement Visite guidée Les jardins du XIXe siècle Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne