Dis-moi Dix mots Concert Troyes

Dis-moi Dix mots Concert

Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

2026-06-05

Monique Bardon-Malod professeure de harpe, a proposé à sa classe de participer à l’exposition Dis moi Dix mots en explorant la richesse de la langue française pour la mettre ensuite en musique . .

