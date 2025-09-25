Dis-moi Dix mots Concert Troyes
Dis-moi Dix mots Concert Troyes vendredi 5 juin 2026.
Dis-moi Dix mots Concert
Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Monique Bardon-Malod professeure de harpe, a proposé à sa classe de participer à l’exposition Dis moi Dix mots en explorant la richesse de la langue française pour la mettre ensuite en musique . .
Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Dis-moi Dix mots Concert Troyes a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne