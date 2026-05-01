Concert de L’Ensemble Vocal des Quatre Saisons et YaQua Chanter de Centrès Rodez

Rodez

Concert à la Chapelle Royale

Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Ensemble Vocal des Quatre Saisons et YaQua Chanter de Centrès

Symbiose entre un Chef de Chœur et ses Choristes

Un chef de chœur Pierre Laurent.

Deux chorales (50 choristes) Ensemble Vocal des Quatre Saisons d’Onet-le-Château et YaQua Chanter de Centrès.

Une pianiste Florence Aribaut (professeur au conservatoire de l’Aveyron).



Notre chef de chœur, grand amoureux de musique classique, ayant une confiance aveugle en ses choristes a réuni tous les ingrédients pour réaliser un de ses rêves. Diriger une grande chorale lors d’un concert et transmettre cet amour de la musique au plus grand nombre d’entre nous.

Tout ce petit monde a travaillé d’arrache-pied afin d’être à la hauteur pour vous offrir, partager avec vous le célèbre, le majestueux Te Deum de Joseph Haydn.

Ce concert se divise en trois parties.

Chaque chorale interprètera des œuvres de son répertoire, et des chants communs, dont le Te Deum , qui nécessitent puissance, complicité et harmonie. .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 26 30 45 77

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English :

Ensemble Vocal des Quatre Saisons and YaQua Chanter de Centrès

L’événement Concert à la Chapelle Royale Rodez a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)