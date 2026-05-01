Concert de L’Ensemble Vocal des Quatre Saisons et YaQua Chanter de Centrès Rodez
Concert de L’Ensemble Vocal des Quatre Saisons et YaQua Chanter de Centrès Rodez jeudi 21 mai 2026.
Rodez
Concert à la Chapelle Royale
Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Ensemble Vocal des Quatre Saisons et YaQua Chanter de Centrès
Symbiose entre un Chef de Chœur et ses Choristes
Un chef de chœur Pierre Laurent.
Deux chorales (50 choristes) Ensemble Vocal des Quatre Saisons d’Onet-le-Château et YaQua Chanter de Centrès.
Une pianiste Florence Aribaut (professeur au conservatoire de l’Aveyron).
Notre chef de chœur, grand amoureux de musique classique, ayant une confiance aveugle en ses choristes a réuni tous les ingrédients pour réaliser un de ses rêves. Diriger une grande chorale lors d’un concert et transmettre cet amour de la musique au plus grand nombre d’entre nous.
Tout ce petit monde a travaillé d’arrache-pied afin d’être à la hauteur pour vous offrir, partager avec vous le célèbre, le majestueux Te Deum de Joseph Haydn.
Ce concert se divise en trois parties.
Chaque chorale interprètera des œuvres de son répertoire, et des chants communs, dont le Te Deum , qui nécessitent puissance, complicité et harmonie. .
Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 26 30 45 77
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English :
Ensemble Vocal des Quatre Saisons and YaQua Chanter de Centrès
L’événement Concert à la Chapelle Royale Rodez a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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