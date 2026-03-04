Concert de Line Azul, Salle d’activités du centre socioculturel Accoord de St Joseph de Porterie, Nantes

Concert de Line Azul Vendredi 6 mars, 19h30 Salle d’activités du centre socioculturel Accoord de St Joseph de Porterie Loire-Atlantique

Prix libre sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:30:00+01:00 – 2026-03-06T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T19:30:00+01:00 – 2026-03-06T21:30:00+01:00

Un concert pop plein de poésie, d’humour et avec un soupçon de féminisme ! Un bar sans alcool vous sera proposé sur place.

Salle d’activités du centre socioculturel Accoord de St Joseph de Porterie 30 rue de la planche au gué Nantes 44477 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

