Informations pratiques

Rouen

Concert de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre de la saison estivale Jours de fête portée par la Métropole Rouen Normandie, en collaboration artistique avec l’Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public Sotteville-lès-Rouen et avec le soutien du réseau ReNAR

Quand l’été s’installe, la musique devient lumière. L’Opéra Orchestre Normandie Rouen fait son grand retour pour cette nouvelle édition et vous invite à une promenade orchestrale au cours d’une manifestation musicale hors norme. Le temps d’une soirée, la musique classique s’expose à ciel ouvert, se partage avec simplicité, en famille ou entre amis.

Au programme

Wolfang Amadeus Mozart Lucio Silla

Felix Bartholdy Mendelssohn Le songe d’une Nuit d’été nocturne, intermezzo, scherzo

Franz Joseph Haydn Symphonie 94 La surprise

Distribution Direction musicale (Grand Orchestre) Victor Rouanet

Mentions obligatoires L’Opéra Orchestre Normandie Rouen, Théâtre lyrique d’intérêt national, est subventionné par la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Ministère de la Culture DRAC Normandie. Crédit Agricole Normandie-Seine est grand mécène de la présence territoriale de l’Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen

L’événement Concert de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité