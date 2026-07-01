Concert de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Rouen
mercredi 15 juillet 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Concert de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen
186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 19:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Dans le cadre de la saison estivale Jours de fête portée par la Métropole Rouen Normandie, en collaboration artistique avec l’Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public Sotteville-lès-Rouen et avec le soutien du réseau ReNAR
Quand l’été s’installe, la musique devient lumière. L’Opéra Orchestre Normandie Rouen fait son grand retour pour cette nouvelle édition et vous invite à une promenade orchestrale au cours d’une manifestation musicale hors norme. Le temps d’une soirée, la musique classique s’expose à ciel ouvert, se partage avec simplicité, en famille ou entre amis.
Au programme
Wolfang Amadeus Mozart Lucio Silla
Felix Bartholdy Mendelssohn Le songe d’une Nuit d’été nocturne, intermezzo, scherzo
Franz Joseph Haydn Symphonie 94 La surprise
Distribution Direction musicale (Grand Orchestre) Victor Rouanet
Mentions obligatoires L’Opéra Orchestre Normandie Rouen, Théâtre lyrique d’intérêt national, est subventionné par la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Ministère de la Culture DRAC Normandie. Crédit Agricole Normandie-Seine est grand mécène de la présence territoriale de l’Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen .
186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Concert de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen
L’événement Concert de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité
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