Concert de l’Orchestre de Chambre d’Europe Église Notre Dame Villeréal

Villeréal

Concert de l’Orchestre de Chambre d’Europe

Église Notre Dame Place de la Libération Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

L’Orchestre de Chambre d’Europe, sous la direction de Nicolas Krauze, vous proposera un programme consacré à Mozart, notamment le Requiem..

Concert organisé dans le cadre du festival L’été Musical en Bergerac

L’Orchestre de Chambre d’Europe, sous la direction de Nicolas Krauze, vous proposera un programme consacré à Mozart, notamment le Requiem.

Concert organisé dans le cadre du festival L’été Musical en Bergerac .

Église Notre Dame Place de la Libération Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 30 94

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English : Concert de l’Orchestre de Chambre d’Europe

The Chamber Orchestra of Europe, conducted by Nicolas Krauze, offers a program devoted to Mozart, including the Requiem.

Concert organized as part of the L’été Musical en Bergerac festival

L’événement Concert de l’Orchestre de Chambre d’Europe Villeréal a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides