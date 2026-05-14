Concert de l’Orchestre de Chambre d’Europe Église Notre Dame Villeréal
Concert de l’Orchestre de Chambre d’Europe Église Notre Dame Villeréal samedi 15 août 2026.
Villeréal
Concert de l’Orchestre de Chambre d’Europe
Église Notre Dame Place de la Libération Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
L’Orchestre de Chambre d’Europe, sous la direction de Nicolas Krauze, vous proposera un programme consacré à Mozart, notamment le Requiem..
Concert organisé dans le cadre du festival L’été Musical en Bergerac
L’Orchestre de Chambre d’Europe, sous la direction de Nicolas Krauze, vous proposera un programme consacré à Mozart, notamment le Requiem.
Concert organisé dans le cadre du festival L’été Musical en Bergerac .
Église Notre Dame Place de la Libération Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 30 94
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English : Concert de l’Orchestre de Chambre d’Europe
The Chamber Orchestra of Europe, conducted by Nicolas Krauze, offers a program devoted to Mozart, including the Requiem.
Concert organized as part of the L’été Musical en Bergerac festival
L’événement Concert de l’Orchestre de Chambre d’Europe Villeréal a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides
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