Concert de l’Orchestre de l’Opéra National de Lorraine Fénétrange

Informations pratiques

Fénétrange

Concert de l’Orchestre de l’Opéra National de Lorraine

Collégiale Saint Rémi Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12 20:00:00

Date(s) :

2026-09-12

En hommage aux compositeurs qui ont inspiré Schubert, ce récital de la très jeune Juliette Mey, l’une des plus talentueuse mezzo de la scène internationale, bénéficie du concours de l’orchestre de l’Opéra National de Nancy, sous la direction experte de Jérôme Correas, bien connu des festivaliers.

Cette rencontre entre monde baroque et orchestre sur instruments modernes, à la quête du son et du style, est organisée pour le festival en exclusivité.

Elle nous permet d’entendre de magnifiques airs d’opéra de Haendel et Mozart, entre virtuosité et méditation, dans la plus pure tradition lyrique du festival. Au programme G.F Haendel Oeuvres instrumentales et airs d’opéra (Parthénope, Alcina, Ariodante, Rodrigo) et W.A Mozart Oeuvres instrumentales et airs d’opéra (Noces de Figaro, Mitridate, Clémence de Titus). Concert suivi d’un dîner gastronomique en collaboration avec le lycée hôtelier La Providence de Dieuze. Hôtel de ville à Fénétrange (dîner complet plus de place disponible).Tout public

39 .

Collégiale Saint Rémi Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 54 48 fest.fenetrange@gmail.com

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English :

In tribute to the composers who inspired Schubert, this recital by the very young Juliette Mey, one of the most talented mezzo-sopranos on the international scene, features the Nancy National Opera Orchestra, under the expert direction of Jérôme Correas, well known to festivalgoers.

This unique encounter between the Baroque world and an orchestra playing modern instruments—in pursuit of sound and style—is organized exclusively for the festival.

It allows us to hear magnificent opera arias by Handel and Mozart, ranging from virtuosity to meditation, in the festival’s purest operatic tradition. Program: G.F. Handel: Instrumental works and opera arias (Parthenope, Alcina, Ariodante, Rodrigo) and W.A. Mozart: Instrumental works and opera arias (The Marriage of Figaro, Mitridate, La Clemenza di Tito). The concert will be followed by a gourmet dinner in collaboration with the “La Providence” culinary school in Dieuze. Fénétrange Town Hall (full-course dinner—no seats available).

L’événement Concert de l’Orchestre de l’Opéra National de Lorraine Fénétrange a été mis à jour le 2026-08-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD