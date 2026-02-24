Concert de l’Orchestre de violoncelles NoukPouk Espace Culturel La Halle Dieulefit

Concert de l’Orchestre de violoncelles NoukPouk

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Rejoignez-nous pour un moment unique autour du violoncelle. Dans une ambiance chaleureuse et intimiste, laissez-vous transporter par un programme qui met en valeur toute la richesse et la profondeur de cet instrument.

Espace Culturel La Halle 1 Rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 67 02 64 noukpouk26@gmail.com

English :

Join us for a unique cello experience. In a warm and intimate atmosphere, let yourself be transported by a program that highlights the richness and depth of this instrument.

L’événement Concert de l’Orchestre de violoncelles NoukPouk Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux