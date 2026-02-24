Concert de l’Orchestre de violoncelles NoukPouk Espace Culturel La Halle Dieulefit
Concert de l’Orchestre de violoncelles NoukPouk
Espace Culturel La Halle 1 Rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
2026-06-07
Rejoignez-nous pour un moment unique autour du violoncelle. Dans une ambiance chaleureuse et intimiste, laissez-vous transporter par un programme qui met en valeur toute la richesse et la profondeur de cet instrument.
Espace Culturel La Halle 1 Rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 67 02 64 noukpouk26@gmail.com
English :
Join us for a unique cello experience. In a warm and intimate atmosphere, let yourself be transported by a program that highlights the richness and depth of this instrument.
