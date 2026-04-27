Concert de l’Orchestre Départemental d’Harmonie de l’Aveyron Centre européen Conques-en-Rouergue
Concert de l’Orchestre Départemental d’Harmonie de l’Aveyron Centre européen Conques-en-Rouergue samedi 19 septembre 2026.
Conques-en-Rouergue
Concert de l’Orchestre Départemental d’Harmonie de l’Aveyron
Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 septembre 20h30 AUDITORIUM CONQUES
Orchestre Départemental d’Harmonie de l’Aveyron
MIKAËL CHAMAYOU
L’Orchestre Départemental d’Harmonie de l’Aveyron existe depuis une quarantaine d’années et accueille dans ses rangs plusieurs centaines de jeunes musiciens issus des orchestres d’harmonie du département de l’Aveyron et du conservatoire. Sa spécificité est de regrouper uniquement des instruments à vent et à percussion.
Géré par la Fédération Départementale des Sociétés Musicales de l’Aveyron, il se compose d’une quarantaine de musiciens amateurs qui évoluent sous la direction musicale de Mikaël Chamayou.
Le programme proposé présentera une pièce originale, portée par le musicien Bastien Maury et créée à l’occasion du stage qui se déroulera du 18 au 22 août, à Monteils.
AACC Saison 2026 5 .
Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr
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English :
Saturday, September 19, 8:30 PM AUDITORIUM CONQUES
Orchestre Départemental d?Harmonie de l?Aveyron
MIKAËL CHAMAYOU
L’événement Concert de l’Orchestre Départemental d’Harmonie de l’Aveyron Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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