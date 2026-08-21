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Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel, Espaces Charles Garnier, Vittel

dimanche 20 septembre 2026 · Espaces Charles Garnier · Vittel

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel, Espaces Charles Garnier, Vittel

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espaces Charles Garnier
Adresse
1 Avenue Bouloumié, 88800 Vittel
Ville
88800 Vittel
Département
Vosges

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel Dimanche 20 septembre, 17h00 Espaces Charles Garnier Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel offre un concert exceptionnel sur la scène mythique du Théâtre Charles Garnier. Un rendez-vous magique à ne pas manquer !
Ouverture des portes à 16h30.

Espaces Charles Garnier 1 Avenue Bouloumié, 88800 Vittel Vittel 88800 Vosges Grand Est Découvrez l’un des joyaux du patrimoine thermal vittellois. Conçus par le célèbre architecte Charles Garnier en 1884, les Espaces Charles Garnier séduisent par leur architecture d’inspiration mauresque, leur majestueux atrium et leurs décors remarquables. Une visite qui vous plongera dans l’histoire et l’élégance de la grande époque du thermalisme à Vittel.
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel offre un concert exceptionnel sur la scène mythique du Théâtre Charles Garnier. Un rendez-vous magique à ne pas manquer ! Ouverture des portes à 16h30.

© Jean-Jacques Dalia – ville de Vittel

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