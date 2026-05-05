Concert de l’orchestre Harmonie 3ème cycle interconservatoire Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS
Concert de l’orchestre Harmonie 3ème cycle interconservatoire Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS mardi 19 mai 2026.
Un concert interconservatoire des élèves des classes Instruments à vents de troisième cycle de Pierre Boutillier.
Rendez-vous à l’auditorium du Conservatoire Charles Munch
Un concert d’instruments à vents, classe de Pierre Boutillier
Le mardi 19 mai 2026
de 20h00 à 20h45
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-19T23:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T20:00:00+02:00_2026-05-19T20:45:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS
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