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Concert de l’orchestre Harmonie 3ème cycle interconservatoire Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Concert de l’orchestre Harmonie 3ème cycle interconservatoire Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Concert de l’orchestre Harmonie 3ème cycle interconservatoire Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS mardi 19 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Charles Munch

Adresse : 7, rue Duranti

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Tarif : <p>Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.</p>

Un concert interconservatoire des élèves des classes Instruments à vents de troisième cycle de Pierre Boutillier.

Rendez-vous à l’auditorium du Conservatoire Charles Munch

Un concert d’instruments à vents, classe de Pierre Boutillier
Le mardi 19 mai 2026
de 20h00 à 20h45
gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-19T23:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T20:00:00+02:00_2026-05-19T20:45:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti  75011 PARIS
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