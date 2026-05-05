Concert de l’orchestre Harmonie 3ème cycle interconservatoire Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Un concert interconservatoire des élèves des classes Instruments à vents de troisième cycle de Pierre Boutillier.

Rendez-vous à l’auditorium du Conservatoire Charles Munch

Un concert d’instruments à vents, classe de Pierre Boutillier

Le mardi 19 mai 2026

de 20h00 à 20h45

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-19T23:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T20:00:00+02:00_2026-05-19T20:45:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

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