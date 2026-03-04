Concert de Louise Thomas, Le Grand Huit, Rennes

Concert de Louise Thomas Dimanche 15 mars, 17h00 Le Grand Huit Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T17:00:00+01:00 – 2026-03-15T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-15T17:00:00+01:00 – 2026-03-15T18:30:00+01:00

[Indie / folk] Originaire de Bretagne, Louise Thomas est une artiste à la voix singulière qui nourrit une folk mélancolique et farouchement indépendante.

Avec « Samovar », Louise Thomas révèle un premier album folk entièrement auto-produit, enregistré et mixé seule, dans l’intimité de sa chambre.

Elle déploie cette voix à la fois onirique et incarnée dans un écrin de guitares électriques aux trémolos vintage, aux réverbérations planantes et aux textures délicatement saturées, évoquant un paysage sonore intime, nostalgique et cinématographique. Un projet personnel et vibrant, inspiré par des figures telles que Sinead O’Connor, Lana Del Rey ou encore Kate Bush.

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne https://legrandhuit-rennes.fr/ [{« type »: « email », « value »: « yunalegrandhuit@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://legrandhuit-rennes.fr/ »}]

Originaire de Bretagne, Louise Thomas est une artiste à la voix singulière qui nourrit une folk mélancolique et farouchement indépendante. Musique

Joséphine Berté