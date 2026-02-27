Concert de l’Union Musicale de Saint-Léonard de Noblat Salle des Fêtes de l’Anguienne Saint-Paul

Concert de l’Union Musicale de Saint-Léonard de Noblat

Salle des Fêtes de l’Anguienne Place de l’Église Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04



2026-04-04

Dans le cadre du Printemps culturel, Saint-Paul accueille l’Union Musicale de Saint-Léonard.Les musiciens vous feront redécouvrir pour ce concert les classiques de la pop culture, en présentant un registre composé en grande majorité de musiques de jeux vidéo et de films.

En ouverture, les jeunes musiciens de l’Orchestre à Palissy auront le plaisir de vous partager leur programme musical. .

Salle des Fêtes de l’Anguienne Place de l’Église Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 71 25 accueil@mairie-stpaul87.fr

English : Concert de l’Union Musicale de Saint-Léonard de Noblat

L’événement Concert de l’Union Musicale de Saint-Léonard de Noblat Saint-Paul a été mis à jour le 2026-02-24 par Terres de Limousin