Ribeauvillé

Concert de l’Union Royale Culturelle de Faulx-les Tombes

sous le kiosque du Jardin de Ville Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 16:00:00

fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Concert de l’Union Royale Culturelle de Faulx-les Tombes

l’Union Royale Culturelle de Faulx-les Tombes donnera un concert placé sous le signe de la convivialité et du partage musical.

Fondée en 1853 en province de Namur, en Belgique, cette fanfare wallonne perpétue depuis plus de 170 ans une riche tradition musicale à travers un répertoire varié et l’engagement passionné de ses musiciens. 0 .

sous le kiosque du Jardin de Ville Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Concert by the Union Royale Culturelle de Faulx-les Tombes

L’événement Concert de l’Union Royale Culturelle de Faulx-les Tombes Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr