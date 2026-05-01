Ribeauvillé

Concert OSS Rocksteady Ska et Reggae au BaRàBrav

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15 23:59:00

Date(s) :

2026-05-15

Le collectif de DJs Ska Rocksteady Reggae, Original Skinhead Society (aka OSS), viendra faire tanguer le bar à bières de Ribeauvillé, le BaRàBraV.

Le collectif de DJs Ska Rocksteady Reggae, Original Skinhead Society (aka OSS), viendra faire tanguer le bar à bières de Ribeauvillé, le BaRàBraV. A l’occasion d’un dj set enflammé, les OSS enchaineront les tubes seventies au groove imparable, pour une soirée qui va déménager !

Entre légendes du Ska Londoniennes, et pionniers du rocksteady ou du reggae jamaïcains, le collectif de Montbéliard Original Skinhead Society, nous replongent dans les emblématiques tubes Seventies des quartiers populaires de Londres et de Kingston. Véritables historiens sonores, les DJ d’OSS se sont constitués au fil de leurs explorations musicales, un véritable trésor, composé exclusivement de pépites musicales incroyables. Fidèles héritiers des Djs de la période bénie des Sound Systems, il partagent le temps de DJ sets épiques, la ferveur populaire et l’énergie débordante qui ont accompagné la contre-culture anglaise et jamaïcaine des années 60-70. 0 .

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 30 11 61 bar@brasserie-vignoble.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ska Rocksteady Reggae DJ collective Original Skinhead Society (aka OSS) will be rocking the Ribeauvillé beer bar BaRàBraV.

L’événement Concert OSS Rocksteady Ska et Reggae au BaRàBrav Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr