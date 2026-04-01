Concert de Mansion’s Cellar au Jardin des Beaux-Arts, Jardin des Beaux-Arts, Angers

Informations pratiques

Concert de Mansion’s Cellar au Jardin des Beaux-Arts Samedi 19 septembre, 18h00 Jardin des Beaux-Arts Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Venez écoutez Mansion’s Cellar, un groupe de rock psychédélique aux influences variés.

Jardin des Beaux-Arts Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/les-parcs-et-jardins-publics/patrimoine/parcs-et-jardins/jardin-du-musee-des-beaux-arts/index.html

Venez écoutez Mansion’s Cellar, un groupe de rock psychédélique aux influences variés.