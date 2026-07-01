Informations pratiques

La Salvetat-Peyralès

Concert de Marie Baxerres

7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Surréalisme, grain de folie et envoûtante beauté des mélodies…Un beau moment hors du temps et loin de tout.

Laissez-vous embarquer dans l’univers de Marie !

Buvette associative Adhésion à 1€ obligatoire pour pouvoir consommer. .

7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

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English :

Surrealism, a touch of madness, and the enchanting beauty of the melodies… A wonderful moment, timeless and far from it all.

Let yourself be swept away into Marie’s world!

L’événement Concert de Marie Baxerres La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)