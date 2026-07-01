Concert de Marie Baxerres La Salvetat-Peyralès
mardi 21 juillet 2026 · La Salvetat-Peyralès
Informations pratiques
La Salvetat-Peyralès
Concert de Marie Baxerres
7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Surréalisme, grain de folie et envoûtante beauté des mélodies…Un beau moment hors du temps et loin de tout.
Laissez-vous embarquer dans l’univers de Marie !
Buvette associative Adhésion à 1€ obligatoire pour pouvoir consommer. .
7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com
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English :
Surrealism, a touch of madness, and the enchanting beauty of the melodies… A wonderful moment, timeless and far from it all.
Let yourself be swept away into Marie’s world!
L’événement Concert de Marie Baxerres La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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