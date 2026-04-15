Concert de MAUVE, Anthème et Alexia Cordonnier, L’Escabel, Toulouse
Concert de MAUVE, Anthème et Alexia Cordonnier, L’Escabel, Toulouse vendredi 24 avril 2026.
Concert de MAUVE, Anthème et Alexia Cordonnier Vendredi 24 avril, 20h00 L’Escabel Haute-Garonne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00
Venez écouter Mauve et Alexia Cordonnier, artistes émergeant.e.s §
L’Escabel 36 rue gatien arnoult 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Concert de rock et folk alternatif concert
@mauveeemusic
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