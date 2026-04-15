Concert de MAUVE, Anthème et Alexia Cordonnier, L’Escabel, Toulouse

Concert de MAUVE, Anthème et Alexia Cordonnier Vendredi 24 avril, 20h00 L’Escabel Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Venez écouter Mauve et Alexia Cordonnier, artistes émergeant.e.s §

L’Escabel 36 rue gatien arnoult 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Concert de rock et folk alternatif concert

@mauveeemusic