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Concert de MAUVE, Anthème et Alexia Cordonnier, L’Escabel, Toulouse

Concert de MAUVE, Anthème et Alexia Cordonnier, L’Escabel, Toulouse

Concert de MAUVE, Anthème et Alexia Cordonnier, L’Escabel, Toulouse vendredi 24 avril 2026.

Lieu : L'Escabel

Adresse : 36 rue gatien arnoult 31000 Toulouse

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : entrée libre

Concert de MAUVE, Anthème et Alexia Cordonnier Vendredi 24 avril, 20h00 L’Escabel Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Venez écouter Mauve et Alexia Cordonnier, artistes émergeant.e.s §

L’Escabel 36 rue gatien arnoult 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Concert de rock et folk alternatif concert

@mauveeemusic

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