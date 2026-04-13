Concert de Michel FUGAIN, Palestra Arena, Chaumont

Concert de Michel FUGAIN Mercredi 20 mai, 20h30 Palestra Arena Haute-Marne

Réservation en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T20:30:00+02:00 – 2026-05-20T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T20:30:00+02:00 – 2026-05-20T22:30:00+02:00

MICHEL FUGAIN : La vie, l’amour, etc…

60 ans de chansons, de passion, de musique et de mots en 2 heures.

À peine suffisant pour célébrer et chanter 60 ans de vie, d’amour, d’humour, etc…

Avec son incomparable sens de la mélodie, ses textes inoubliables et son humour, Michel Fugain offre au public un spectacle authentique, drôle et vibrant, où chaque chanson déclenche une émotion, un souvenir, des rires et parfois des larmes.

On se laisse emporter par la générosité et l’énergie de Michel Fugain et de sa famille de formidables musiciens-chanteurs.

Venez donc célébrer la Vie, l’Amour, etc… !

(avec Bruno Caviglia, Yvan Della Valle, Enrico Mattioli, Régis Sévignac et Sanda)

Palestra Arena 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.complexe-palestra.fr »}]

Michel Fugain vient à Chaumont pour un concert exceptionnel ! années 80 Musique