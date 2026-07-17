Concert de musique ancienne, Auditorium des Réparatrices, Pau

Informations pratiques

Concert de musique ancienne Samedi 19 septembre, 11h00 Auditorium des Réparatrices Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Sous la direction d’Heroan Loiret, l’Ensemble vocal et le Grand Ensemble de musique ancienne du Conservatoire Pau Béarn Pyrénées interpréteront le Magnificat de Francesco Cavalli, ainsi que des extraits d’Armide, opéra de Jean-Baptiste Lully.

Le concert sera précédé d’une présentation patrimoniale de la chapelle.

Auditorium des Réparatrices 2 rue des Réparatrices, 64000 Pau Pau 64000 Pau Sud Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://esii-orion.com/orion-animation/animationSubjects?account=NVJRGT&evt=EG34 »}] Le couvent de la société de Marie-Réparatrice est fondé grâce à l’implication de la baronne de Brienen, membre de la famille d’Émilie d’Oultremont, fondatrice de l’ordre, et de sa fille, qui accueillent la communauté sur une partie de leur propriété et en financent vraisemblablement les travaux. Le journal Mémorial des Pyrénées mentionne l’inauguration d’une chapelle provisoire en novembre 1874, l’arrivée de la communauté à Pau étant semble-t-il très récente.

L’ancien couvent est transformé en conservatoire de musique et danse depuis les années 2000 après un concours en 1998 remporté par l’architecte palois François Lathelize, la chapelle devenant un auditorium.

Sous la direction d’Heroan Loiret, l’Ensemble vocal et le Grand Ensemble de musique ancienne du Conservatoire Pau Béarn Pyrénées interprètent le Magnificat de Francesco Cavalli et des extraits opéra …

©Olivier Hadan