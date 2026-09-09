Concert de musique baroque, Église Sainte-Jeanne-d’Arc, La Rochelle

Informations pratiques

Concert de musique baroque Samedi 19 septembre, 17h00 Église Sainte-Jeanne-d’Arc Charente-Maritime

Participation libre. 30 places de parking disponibles à côté de l’église : au delà, se garer sur l’esplanade des parcs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Des sonates de Vivaldi, Marcello et Barrière seront interprétées par les violoncellistes Adrien Wiot et Jean-Christophe Michelat.

Les dons recueillis contribueront au financement des travaux de restauration de l’église de Fétilly.

Église Sainte-Jeanne-d’Arc Rue du Faisan, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Œuvre de l’architecte Hubert Blanche de Feydeau (église et mobilier), l’église devait faire partie d’une « cité paroissiale » (salle des fêtes, gymnase, bibliothèque), projet non réalisé faute de crédits. La construction de l’église débute en 1935. L’église est construite sur un plan basilical à vaisseau unique (44 mètres sur 24). De chaque côté, deux étroits collatéraux réduits à de simples passages desservent trois chapelles. L’édifice est construit sur une ossature de piliers et d’arcs polygonaux en béton armé. Les formes sont simplement soulignées par des linteaux et des chaînes de béton. Au dessus du porche en plein cintre, Georges Chaumot sculpte dans la pierre de Lavoux, une frise en bas-relief représentant trois évocations de la vie de saint André, qui constitue la seule décoration extérieure. L’intérieur offre un remarquable exemple d’adaptation des principes de l’architecture Art Déco à l’art sacré. La composition spatiale et la décoration répondent à un découpage géométrique de formes simples.

Soffino réalise la mosaïque. Georges Chaumot, sculpteur, orne le portail d’entrée. H. Vinet, sculpteur, pour le chemin de croix. Le maître verrier Chigot, associé à Pentecôte de Loix-en-Ré, pour les dix verrières. L. Gouffault, mosaïste, pour la croix en pavé de verre et la mosaïque du chœur. Beauchamp, serrurier, pour la grille des fonts baptismaux. Gorget, serrurier, pour la table de communion. Les ateliers Beauplet pour le carrelage.

Sonates de Vivaldi, Marcello et Barrière, interprétées par le duo de violoncellistes Adrien Wiot et Jean-Christophe Michelat.

©adrienwiot