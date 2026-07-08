Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Concert de musique Celtique à la bougie

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Laissez-vous emporter par un concert de musique celtique à la bougie.

Saint-Geniez-d’Olt, Vendredi 07 Août 2026, Eglise paroissiale, 21h

CELTIC LIGHT: Concert de musique celtique éclairé à la lueur des bougies

C’est dans l’écrin de l’église paroissiale de St-Geniez, éclairée à la lueur des bougies, que le trio Ceiltika invite le public à un voyage musical au cœur de l’Irlande ancestrale, avec quelques détours en Écosse, en Galice et en Bretagne.

Porté par les voix des deux chanteuses sopranos, la harpe, les flûtes irlandaises et la cornemuse, ce concert propose un répertoire authentique et émouvant, pour un moment de paix et de grâce, hors du temps.

Ouverture des portes dès 20h30

Réservation conseillée sur le site https://www.ceiltika.com/dates/

Renseignements : 06 20 73 78 46

Billets également disponibles sur place dès 20h, dans la limite des places restantes. 18 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 20 73 78 46

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English :

Let yourself be swept away by a Celtic music concert by candlelight.

L’événement Concert de musique Celtique à la bougie Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)