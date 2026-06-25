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Soirée moules-frites au Food Truck La Pause Mimi Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

samedi 4 juillet 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Soirée moules-frites au Food Truck La Pause Mimi Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Adresse
Parking de la La Grave
Ville
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
13 Tarif de base plein tarif

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Soirée moules-frites au Food Truck La Pause Mimi

Parking de la La Grave Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

La Pause Mimi organise une soirée spéciale moules-frites !
Rendez-vous samedi 4 juillet dès 19h.
Tarif 13 €
Sur réservation avant mercredi 1er juillet, 21h. Réservation au 06 43 30 88 97 13  .

Parking de la La Grave Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie  

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English :

La Pause Mimi is hosting a special mussels-and-fries night!

L’événement Soirée moules-frites au Food Truck La Pause Mimi Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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