Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Soirée moules-frites au Food Truck La Pause Mimi

Parking de la La Grave Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La Pause Mimi organise une soirée spéciale moules-frites !

Rendez-vous samedi 4 juillet dès 19h.

Tarif 13 €

Sur réservation avant mercredi 1er juillet, 21h. Réservation au 06 43 30 88 97 13 .

Parking de la La Grave Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

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English :

La Pause Mimi is hosting a special mussels-and-fries night!

L’événement Soirée moules-frites au Food Truck La Pause Mimi Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)