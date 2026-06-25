Soirée moules-frites au Food Truck La Pause Mimi Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
samedi 4 juillet 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Soirée moules-frites au Food Truck La Pause Mimi
Parking de la La Grave Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La Pause Mimi organise une soirée spéciale moules-frites !
Rendez-vous samedi 4 juillet dès 19h.
Tarif 13 €
Sur réservation avant mercredi 1er juillet, 21h. Réservation au 06 43 30 88 97 13 .
Parking de la La Grave Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
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English :
La Pause Mimi is hosting a special mussels-and-fries night!
L’événement Soirée moules-frites au Food Truck La Pause Mimi Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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