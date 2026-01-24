Club de lecture ado à la médiathèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Club de lecture ado à la médiathèque

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Mercredi 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25 2026-04-22

Venez partager vos coups de coeur avec d’autres lecteurs de votre âge, et découvrir des livres que vous ne seriez pas allé lire.

Parles autour de toi. Viens avec des amis !

Rendez-vous à 14h .

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr

English :

Come and share your favorites with other readers your age, and discover books you wouldn’t have gone to read.

Spread the word. Bring some friends!

