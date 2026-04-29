Concert de musique classique avec Transmission Chapelle de Sainte Anne du Portzic Brest

Brest

Concert de musique classique avec Transmission

Chapelle de Sainte Anne du Portzic 36 Rue Jim Sévellec Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Concert de musique classique avec le groupe Transmission , venez écouter des chants classiques et populaires !

Informations pratiques:

Durée 1h30

Tous public

Sur réservation au 07 50 50 38 38

Organisé par l’association Les amis de la chapelle de Sainte-Anne du Portzic .

Chapelle de Sainte Anne du Portzic 36 Rue Jim Sévellec Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

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English : Concert de musique classique avec Transmission

L’événement Concert de musique classique avec Transmission Brest a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue