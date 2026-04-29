Concert de musique classique avec Transmission Chapelle de Sainte Anne du Portzic Brest
Concert de musique classique avec Transmission Chapelle de Sainte Anne du Portzic Brest vendredi 7 août 2026.
Brest
Concert de musique classique avec Transmission
Chapelle de Sainte Anne du Portzic 36 Rue Jim Sévellec Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Concert de musique classique avec le groupe Transmission , venez écouter des chants classiques et populaires !
Informations pratiques:
Durée 1h30
Tous public
Sur réservation au 07 50 50 38 38
Organisé par l’association Les amis de la chapelle de Sainte-Anne du Portzic .
Chapelle de Sainte Anne du Portzic 36 Rue Jim Sévellec Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
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English : Concert de musique classique avec Transmission
L’événement Concert de musique classique avec Transmission Brest a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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