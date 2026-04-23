Concert de musique classique Cour d’Appel Salle d’Aguesseau Limoges
Concert de musique classique Cour d’Appel Salle d’Aguesseau Limoges mardi 12 mai 2026.
Limoges
Concert de musique classique
Cour d’Appel Salle d’Aguesseau 17 Place d’Aine Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
La Cour d’Appel de Limoges reçoit l’association La Clef des Champs pour un concert de musique classique.
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir plusieurs œuvres de compositeurs célèbres Rossini, Gluck, Harty, Debussy, Elgar, Klengel, Salieri, Saint-Saëns, Gounod et Suk.
Sur réservation au préalable auprès des organisateurs. .
Cour d’Appel Salle d’Aguesseau 17 Place d’Aine Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine communication.ca-limoges@justice.fr
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English : Concert de musique classique
L’événement Concert de musique classique Limoges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Limoges Métropole
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