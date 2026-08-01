Concert de musique cubaine La Isabelica Gurat
mercredi 12 août 2026 · Gurat
Informations pratiques
Gurat
Concert de musique cubaine La Isabelica
Place de la mairie Gurat Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 19:00:00
Date(s) :
2026-08-12
La Isabelica est un groupe de son cubano composé de bongos, guitares et de l’indispensable guitare Tres . Venez partagez avant un repas tiré du panier! Apportez vos couverts! Un apéritif vous sera offert par Gurat patrimoine.
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Place de la mairie Gurat 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine cdfgurat@gmail.com
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English : Concert de musique cubaine La Isabelica
La Isabelica is a ‘son cubano’ group composed of bongos, guitars and the indispensable ‘Tres’ guitar.
L’événement Concert de musique cubaine La Isabelica Gurat a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Sud Charente