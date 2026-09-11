Concert de musique de chambre à la mosquée Osmanli, Mosquée Osmanli, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Mosquée Osmanli · Nantes
Informations pratiques
Concert de musique de chambre à la mosquée Osmanli Samedi 19 septembre, 14h00 Mosquée Osmanli Loire-Atlantique
Limité à 100 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Concert de piano et de violoncelle d’Anaïs Maignan Bélorgey et de Thibaut Maignan dans la salle culturelle de la mosquée.
Mosquée Osmanli 21 bis Boulevard Bâtonnier Cholet, 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire https://actnnantes.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0 892 464 044 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}] Après sept années de conception avec les architectes d’In Situ, la mosquée Osmanli ouvre ses portes en 2009.Son architecture rappelle les arts seldjoukide et ottoman, depuis la façade en pierres taillées, aux céramiques importées de Turquie, en passant par sa coupole de 16 mètres de diamètre aux décors bleus ! transports à proximité et présence de parkings.
Concert de piano et de violoncelle d’Anaïs Maignan Bélorgey et de Thibaut Maignan dans la salle culturelle de la mosquée.
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