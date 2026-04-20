Sète

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE LA FFAMA AU CONSERVATOIRE DE SÈTE

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’AMA Languedoc et la FFAMA organisent un concert de fin de rencontre nationale de musiciens amateurs. Les musiciens vous feront partager une semaine de travail au CRI de Sète. Seront interpretées des oeuvres musicales du 17ème au 20ème siècle pour voix, cordes flûte et piano dans l’auditorium Maurice Ravel.

L’AMA Languedoc et la FFAMA organisent un concert de fin de rencontre nationale de musiciens amateurs. Les musiciens vous feront partager une semaine de travail au CRI de Sète. Seront interpretées des oeuvres musicales du 17ème au 20ème siècle pour voix, cordes flûte et piano dans l’auditorium Maurice Ravel. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 73 48 63 52 contact@ffama.fr

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English :

AMA Languedoc and FFAMA organize a concert to mark the end of the national meeting of amateur musicians. The musicians will share with you a week of work at the CRI in Sète. Musical works from the 17th to the 20th centuries for voice, strings, flute and piano will be performed in the Maurice Ravel auditorium.

L’événement CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE LA FFAMA AU CONSERVATOIRE DE SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-04-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE