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AGENDA · Goumois

Concert de musique de chambre Goumois

samedi 15 août 2026 · Goumois

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Eglise
Ville
25470 Goumois
Département
Doubs
Tarif

Goumois

Concert de musique de chambre

Eglise Goumois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 19:15:00

Date(s) :
2026-08-15

Concert de musique de chambre par l’Ensemble Galitzine. Mozart-WF Bach-Haydn-Wolf-Dvorak   .

Eglise Goumois 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   ensemble.galitzine@gmail.com

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English : Concert de musique de chambre

L’événement Concert de musique de chambre Goumois a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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