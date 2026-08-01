AGENDA · Goumois
Concert de musique de chambre Goumois
samedi 15 août 2026 · Goumois
Informations pratiques
Goumois
Concert de musique de chambre
Eglise Goumois Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 19:15:00
Date(s) :
2026-08-15
Concert de musique de chambre par l’Ensemble Galitzine. Mozart-WF Bach-Haydn-Wolf-Dvorak .
Eglise Goumois 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ensemble.galitzine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de musique de chambre
L’événement Concert de musique de chambre Goumois a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Goumois (Doubs)
- Exposition des photographies du chemin de croix Goumois 6 août 2026
- Concert Galitzine Goumois 15 août 2026
- Exposition la Seigneurerie de Franquemont Goumois 5 septembre 2026
- Goumathlon Lieu-dit Les Seignottes Goumois 10 octobre 2026