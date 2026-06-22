Concert de musique sacrée rue du commerce Domfront en Poiraie

Informations pratiques

Domfront en Poiraie

Concert de musique sacrée

rue du commerce Eglise Saint-Julien Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26 19:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Voyagez au cœur du grand répertoire de la musique religieuse avec Charpentier, Bach, Vivaldi, Mendelssohn … et avec quelques surprises et raretés, Cécile Chaminade …

Un concert spirituel exceptionnel avec les chanteurs de l’Académie lyrique de Domfront de la classe de maître de Sophie HERVE accompagnés au clavier par Marie-Pascale TALBOT HITIER

Eglise Saint-Julien de Domfront, le Dimanche 26 juillet 2026 à 18 heures.

Libre participation pour aider la paroisse organisatrice à contribuer à la restauration de l’église. .

rue du commerce Eglise Saint-Julien Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 72 63 78 40 axmeyer@hotmail.com

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English : Concert de musique sacrée

L’événement Concert de musique sacrée Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-06-22 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne