Concert de musique sacrée rue du commerce Domfront en Poiraie
dimanche 26 juillet 2026 · rue du commerce · Domfront en Poiraie
Informations pratiques
Domfront en Poiraie
Concert de musique sacrée
rue du commerce Eglise Saint-Julien Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26 19:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Voyagez au cœur du grand répertoire de la musique religieuse avec Charpentier, Bach, Vivaldi, Mendelssohn … et avec quelques surprises et raretés, Cécile Chaminade …
Un concert spirituel exceptionnel avec les chanteurs de l’Académie lyrique de Domfront de la classe de maître de Sophie HERVE accompagnés au clavier par Marie-Pascale TALBOT HITIER
Eglise Saint-Julien de Domfront, le Dimanche 26 juillet 2026 à 18 heures.
Libre participation pour aider la paroisse organisatrice à contribuer à la restauration de l’église. .
rue du commerce Eglise Saint-Julien Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 72 63 78 40 axmeyer@hotmail.com
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English : Concert de musique sacrée
L’événement Concert de musique sacrée Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-06-22 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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