Randonnée du Lundi Domfront Domfront en Poiraie

Randonnée du Lundi Domfront

Parking André Rocton Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 14:00:00

fin : 2026-09-28 17:00:00

Date(s) :

2026-01-26 2026-02-23 2026-03-23 2026-04-27 2026-06-22 2026-07-27 2026-08-24 2026-09-28 2026-10-26 2026-11-23

Organisée par l’Association des randonneurs du Domfrontais

Départ du parking André Rocton

61700 Domfront en Poiraie

A 14h

L’association propose aussi des randonnées le 2eme Dimanche, 1er Mardi ,le 3ème Mercredi du mois et une rando douce et organisée le 4ème Lundi

Renseignements et réservations Michel Duguey au 06 83 93 12 99 ou Alain L’huissier au 06 14 23 73 18 .

Parking André Rocton Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 12 42 37 31

English : Randonnée du Lundi Domfront

