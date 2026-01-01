Randonnées du Dimanche

Domfront en Poiraie Orne

Début : 2026-01-11 09:00:00

fin : 2026-07-12 12:30:00

2026-01-11 2026-02-08 2026-03-08 2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-13

Organisée par l’Association des randonneurs du Domfrontais

Programme des circuits des dimanches

– 11 janvier La Haute-Chapelle, départ à 14h du parking voie verte près du Val Fleuri

– 8 février Rouellé, départ à 14h du bourg

– 8 mars Perrou, départ à 14h du bourg

– 12 avril Saint-Bomer-les-forges, départ à 9h du bourg

– 10 mai Brouains, départ à 14h de la Place de l’Eglise

– 14 juin Mortain, départ à 14h de la Place du Château

– 12 juillet Notre Dame du Rocher, départ à 9h du bourg

– 9 août Lonlay l’Abbaye, départ à 9h de la Place de l’Eglise

– 13 septembre Courgeout, randonnée départementale

– 11 octobre La Fosse Arthour, départ à 14h du parking public avant l’auberge

– 8 novembre Dompierre, départ 14h du parking des fours de la butte rouge

– 13 décembre Domfront (illuminations), départ à 14h du parking André Rocton

L’association propose aussi des randonnées le 2eme Dimanche, 1er Mardi ,le 3ème Mercredi du mois et une rando douce et organisée le 4ème Lundi

Possibilité de covoiturage au départ du parking Rocton à 13h30 à Domfront-en-Poiraie

Renseignements et réservations Michel Duguey au 06 83 93 12 99 ou Alain L’huissier au 06 14 23 73 18 https://randonneursdomfrontais.sportsregions.fr/ .

Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 12 42 37 31

